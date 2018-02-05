T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 17'nci gün; 947 terörist öldürüldü

Taylan YILDIRIM- İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Can EROK- Hasan DÖNMEZ- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/KİLİS, HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristler

05 Şubat 2018 14:58

Taylan YILDIRIM- İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Can EROK- Hasan DÖNMEZ- İdris TİFTİKCİ- Yılmaz BEZGİN/KİLİS, HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 17\'nci güne girildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olarak açıklandı.
20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'nı yürüten TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin\'e doğru ilerleyişi sürüyor. Hatay ve Kilis sınırından bölgeye askeri sevkiyat devam ederken, gece boyunca aralıklarla top atışları duyuldu. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise harekâtta bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 947 olduğu bildirildi. Açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 5 Şubat 2018\'de, 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIMMAŞE Ferhat DERVİŞOĞLU ReşitCan EROK Hasan DÖNMEZTİFTİKCİ Yılmaz BEZGİNKİLİS HATAY DHA TÜRK Silahlı Kuvvetleri TSKSuriye AfrinPKKKCKPYDYPGDEAŞDalı HarekâtıOperasyondaOcakZeytin Dalı HarekâtıTSK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24