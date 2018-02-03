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Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (7)

ŞEHİT SAYISI 7 OLDU Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Şeyh Horoz bölgesindeki tanka düzenlenen saldırıda şehit olan asker sayısının 5 olduğu bildirildi

03 Şubat 2018 23:25

ŞEHİT SAYISI 7 OLDU
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Şeyh Horoz bölgesindeki tanka düzenlenen saldırıda şehit olan asker sayısının 5 olduğu bildirildi. Afrin kırsalında çıkan çatışmada 1 asker, karakoldaki nöbet kulesine düzenlenen saldırıda 1 ve tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerle birlikte \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda bugün şehit olan asker sayısı 7\'ye yükselirken açıklamada şöyle denildi:
\"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.\"

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