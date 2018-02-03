T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (6)

ŞEHİT SAYISI 3 OLDU Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şehit sayısının 3 olduğu bildirildi

03 Şubat 2018 21:09

ŞEHİT SAYISI 3 OLDU
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şehit sayısının 3 olduğu bildirildi. 3\'üncü şehidin Afrin kırsalında isabet alan tankın yakınlarındaki bulunan asker olduğu belirtilen açıklamada şöyle dendi:
\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tank civarında bulunan 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.\"
SALDIRI DÜZENLENEN BÖLGE BOMBALANDI
Suriye\'nin Afrin kenti kırsalından sınır hattında bulunan karakola düzenlenen saldırının ardından Şeyh Horoz Dağındaki teröristlerin belirlenen mevzileri, karadan ve havadan ateş altına alındı. Türk savaş uçakları ile sınırda konuşlu topçu bataryaları, teröristlerin mevzilerini bombaladı. Ateş altına alınan bölgeden yükselen duman Kilis\'ten de görüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAYISIOLDU Genelkurmay BaşkanlığıAfrinDalı HarekâtıHorozPKKKCKPYDYPGDEAŞAllahTürk Silahlı KuvvetleriYüce Türk MilletineDÜZENLENEN BÖLGE BOMBALANDI Suriye AfrinHoroz DağındakiTürkAteşKilisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24