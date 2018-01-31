'Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci gün; çatışmalar sürüyor (5)

LİSELİ FATMA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Reyhanlı\'da roketin düştüğü evde uyurken yaşamını yitiren şehit Fatma Avlar (17), son yolculuğuna uğurlandı.

Roketli saldırıda hayatını kaybeden Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi Fatma Avlar için Atike Hanım Camisi\'nde tören düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YARALI AĞABEY DE TÖRENDE

Aynı saldırıda yaralanan Fatma Avlar\'ın ağabeyi Bilgey Alvar da tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile törende yer aldı. Fatma Alvar\'ın babası Ahmet Alvar, yakasına kızının fotoğrafı takılırken feryat etti. Genç kızın Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınırken okul arkadaşları gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Fatma Alvar, Reyhanlı Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

\'GAZİ REYHANLI\' ÖNERİSİ

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu\'nda konuşan CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Afrin bölgesinden atılan roketlerin hedefi olan Reyhanlı ilçesinin adının \'Gazi Reyhanlı\' olarak değiştirilmesini önerdi.

Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan askerlere rahmet dileyen Serkan Topal, şunları kaydetti:

\"Hatay halkı Samandağ\'dan Kırıkhan\'a, Arsuz\'dan Reyhanlı\'ya bir bütündür, tek yürek, askerimizin yanında. Hadi gelin, 31 roketin düştüğü Reyhanlı\'ya \'Gazi\' unvanını verelim. Yarın da ben Meclis\'te bu kanun teklifini dile getireceğim. Bizler komşularımızla barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Eğer gerçekten yeniden Türkiye ile Suriye arasındaki sınırı güvence altına almak istiyorsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde bir komisyon oluşturacaksınız ve bu komisyon yeniden Suriye devletiyle görüşme yapacak, iş ve güç birliği yapacak. Oradaki terör ancak böyle temizlenir. Bu arada \'Gazi\' unvanını da unutmayalım.\"



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