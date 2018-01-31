'Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci gün; çatışmalar sürüyor (3)

FATMA, UYURKEN ÖLDÜ

Reyhanlı\'da sınırın Suriye tarafından ateşlenen roketin isabet ettiği 2 katlı evde uyuyan Fatma Avlar, saldırıda hayatını kaybetti, 1 kadın da yaralandı. Aynı mahalledeki yan sokağa düşen ikinci roket ise bir evin bahçe duvarına isabet etti. Maddi hasarın meydana geldiği patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Roketlerin düştüğü yerlerde geniş çaplı inceleme yapan polisler, toplanan vatandaşları uzaklaştırdı. Sınır karakollarından ve savaş uçaklarınca roketin ateşlendiği bölgeler yoğun ateş altına alındı. Bu arada roketli saldırıda yaşamını yitiren Fatma Avlar\'ın Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI