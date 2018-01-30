'Zeytin Dalı Harekatı'nda 11'inci gün; Burseya'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi (5)

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ÖSO GÜÇLERİ SINIRI GEÇTİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, araçlarla Kilis'ten Suriye'ye sevk edildi

30 Ocak 2018 16:25

ÖSO GÜÇLERİ SINIRI GEÇTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 11\'inci gününde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, araçlarla Kilis\'ten Suriye\'ye sevk edildi. Üzerinde doçka ve uçaksavarların da bulunduğu 20 araçlık konvoyla ÖSO mensupları, öğle saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, Kilis\'ten Suriye sınırına geçti.
Kilis’in karşı tarafında bulunan Darmık Dağı bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG mevzileri de sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla hedef alındı. Ateş altına alınan mevziler, imha edilirken, yerel kaynaklar ise bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ateş altına alınan bölgeden yükselen dumanlar, Kilis\'ten görüldü.

Murat VAROL-Burak EMEK-Can EROK/KİLİS, (DHA)
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