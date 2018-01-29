'Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin (5)

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TERÖRİSTLERİN REVİR OLARAK KULLANDIĞI SIĞINAK BULUNDU Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında, teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor

29 Ocak 2018 20:10

TERÖRİSTLERİN REVİR OLARAK KULLANDIĞI SIĞINAK BULUNDU
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında, teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor. Askerler tarafından arama sırasında teröristlerin gizlendiği bir sığınak bulundu. Revir olarak kullanıldığı belirtilen sığınakta, çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi. Çatışmada yaralanan YPG\'li teröristlerin, sığınağa getirilerek burada tedavi edildikleri öğrenildi.

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