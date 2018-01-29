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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin (3)

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'İN YAKINI YARALI TSK'nın Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanıp Hatay'da tedaviye alınan askerlerden birinin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yakını olduğu öğrenildi

29 Ocak 2018 16:30

CHP\'Lİ ÖZGÜR ÖZEL\'İN YAKINI YARALI
TSK\'nın Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanıp Hatay\'da tedaviye alınan askerlerden birinin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel\'in yakını olduğu öğrenildi.
27 Ocak\'ta 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 11 askerden biri olan Özel\'in yakınının Hatay Devlet Hastanesi\'nde tedavi edildiği bildirildi. Hatay Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, \"Afrin harekâtında yaralanan 11 askerimizi ve ailelerini Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak, Antakya\'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılardan biri Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel\'in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun\" dedi.

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