'Zeytin Dalı Harekatı' 9'uncu gününde; terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor (8)

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TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİ AKŞAM DA BOMBALANDI Suriye'nin Afrin kentindeki Bafelyun tepesindeki terör örgütü mevzileri, Kilis'te konuşlu topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarlar tarafından akşam da hedef alındı

28 Ocak 2018 22:54

TERÖRİSTLERİN MEVZİLERİ AKŞAM DA BOMBALANDI
Suriye\'nin Afrin kentindeki Bafelyun tepesindeki terör örgütü mevzileri, Kilis\'te konuşlu topçu birlikleri ve çok namlulu roketatarlar tarafından akşam da hedef alındı. Hedef alınan mevziler imha edilirken, atılan roketler Kilis\'te geceyi aydınlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri ayrıca, bugün ele geçirilen Burseye Dağı\'ndaki terör örgütü mevzilerinin fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda teröristlerin beton bloklarla inşa ettiği gizli tünelleri ve mevzileri yer alıyor.
FOTOĞRAFLI

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