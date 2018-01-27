'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi (2)

BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU VE BAKAN GÜL KİLİS\'TE

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kilis Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Çavuşoğlu ve Gül, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül, bir süre makamda Vali Tekinarslan\'dan kente ilişkin bilgi aldıktan sonra Belediye Başkanı Hasan Kara\'yı ziyaret etti.

TERÖRİST MEVZİLERİ BOMBALANIYOR

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, Kilis\'te sınır hattında konuşlu topçu birlikleri ve jetler tarafından da ateş altına alındı. Vurulan hedeflerden yükselen duman Kilis\'ten de görüldü.

İŞ DÜNYASI VE STK TEMSİLCİLERİ KİLİS\'TE

İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de destek için Kilis\'i ziyaret etti. TOBB, ASKON, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, MÜSİAD, KAMU-SEN, TESK, TİM, TÜGİAD, TÜMSİAD, TÜRK-İŞ, Türkiye Barolar Birliği, TÜRKONFED başkan ve temsilcileri Kilis\'e geldi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan\'ı makamında ziyaret eden heyet, roketli saldırılar sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi de gezdi. Heyet adına valilikte açıklamayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkcıoğlu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek ve huzuru sağlamak amacıyla büyük bir operasyon yürüttüğünü söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

\"Devletimize ve milletimize desteğimizi göstermek için Suriye sınırındayız. Suriye\'de çatışmaların başladığı ilk günden bu yana, Türkiye büyük sorumluluk üstlendi. Bir yandan PKK, PYD, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz; diğer taraftan, Suriye\'nin toprak bütünlüğü için diplomasi yürütüyoruz; diğer yandan da savaşın ortasında kalmış 3.5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Bu süreçte, Suriye\'ye komşu olan şehirlerimiz de büyük bir sorumluluk üstlendiler. İşte Kilis onlardan biri. Bu şehir, terör örgütlerinin vahşetinden kaçan on binlerce masumun umudu oldu. Kilis\'in nüfusu 90 bin, misafir ettiği mülteci sayısı 125 bin. Yani Kilis kendi nüfusundan daha fazla misafiri ağırlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bunun başka bir örneğini göremezsiniz.\"

\'İNSAN HAYATINA EN BÜYÜK DEĞERİ BİZ VERİRİZ\'

Zeytin Dalı Harekâtı hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunan devletlere de sert tepki gösteren Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

\"Şimdi bazı ülkeler, yaptığımız operasyonlar üzerinden ahkâm kesiyor, güya bize insanlık dersi vermeye kalkıyorlar. Kimse merak etmesin, inancımız gereği insan hayatına en fazla değeri biz veririz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Bize ders vermeye kalkışanlar, gelsinler, insanlık neymiş görsünler. Zeytin Dalı Harekâtı ile birlikte bu şehirlerimizin sorumluluğu bir kat daha arttı. Bir taraftan askerlerimizi ağırlıyorlar; diğer taraftan hain teröristlerin kahpece saldırılarını göğüslüyorlar. Bu saldırılarda Kilis ve Hatay\'da vatandaşlarımız şehit oldu. Kilis\'teki şehitlerimizden biri iş dünyamızın üyesi; bir Ahi. Kırıkhan\'daki şehidimiz de işçilerimizin üyesi.\"

\'ORTAK DURUŞ SERGİLEMEYE DAVET EDİYORUZ\'

Türkiye\'nin sivil toplum olarak, millet olarak tek vücut olduğunu da vurgulayan Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

\"Bu kritik süreçte, hem taziyelerimizi iletmek hem de desteğimizi ifade etmek için buradayız. Birazdan, teröristlerin saldırısı ile zarar gören camiyi ziyaret edeceğiz. Hainlerin bir camiye saldırmış olması, her türlü insani ve manevi değerden uzak olduklarının en açık göstergesidir. Herkes şunu artık görmelidir: Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Tüm uluslararası camiayı, konuyu saptırmayı bırakıp, teröre karşı net ve ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Yurt dışındaki muhataplarımıza da bu harekâtın haklılığını anlatıyoruz. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız.\"

Heyet daha sonra Kilis Belediyesi ile roketle saldırı düzenlenen tarihi Çalık Camisi\'ni ve hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabak\'ın ailelerini ziyaret etti.



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