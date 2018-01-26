'Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci gününde; Mehmetçik Afrin'e ilerliyor (11)

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TAL ABYAD'DAKİ TERÖRİSTLER SINIRDA GÖRÜNTÜLENDİ Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinin karşısında bulunan Tal Abyad'da bulunan terör örgütü PKK/YPG'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi

26 Ocak 2018 20:23

TAL ABYAD\'DAKİ TERÖRİSTLER SINIRDA GÖRÜNTÜLENDİ
Şanlıurfa\'nın Akçakale İlçesinin karşısında bulunan Tal Abyad\'da bulunan terör örgütü PKK/YPG\'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi. Suriye\'nin Rakka kentine bağlı Tal Abyad\'ın Türkiye sınırında bulunan Suriye\'ye ait olan ve şu an kullanılmayan gümrük binasına gelen 5 terörist, çıktıkları çatıdaki inşaat malzemelerini aşağıya atıp bir kamyonete yükledi. Sınırda görüntülenen teröristler, yükledikleri inşaat malzemelerini götürdü. Teröristlerin, malzemeleri yeni yapacakları kontrol noktasında kullanacakları öğrenildi.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),(DHA)

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