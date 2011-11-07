Zeynep'in intikamı acı oldu



T24 - Modacı Zeynep Tunuslu, geçmişte eşiyle birlikte olduğu için görüşmeyi kestiği ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede’nin eski eşi Cem Büyükhanlı’yla önceki gün Beyoğlu’nda öpüşürken görüldü.





Magazin dünyası, Zeynep Tunuslu’nun geçmişte çok iyi dost olduğu Bennu Gerede’den aldığı intikamı konuşuyor. Tunuslu ile Gerede, 2000’li yılların başında çok yakın iki arkadaştı. İki kadının dostluğu, Bennu Gerede’nin Zeynep Tunuslu’nun eşi ünlü fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu’yla ilişki yaşadığının ortaya çıkmasıyla sona erdi. Tunuslu bu ilişkiyi öğrenir öğrenmez büyük bir şok yaşadı ve Gerede’yle dostluğunu bitirdi. Ağaoğlu için de “Yanlış seçimmiş” yorumunu yaptı.



Ardından Ahmet Ağaoğlu ile Bennu Gerede evlendi ve Kai ismini verdikleri bir de oğulları oldu. Bu evlilik 2009’da bitti. Ağaoğlu boşandıktan sonra Gerede’nin çocuğunu kendisine göstermediğini öne sürerek dava açtı. Gerede, Ağaoğlu’nun şiddete eğilimli olduğunu belirtti ve Zeynep Tunuslu’yu da şahit gösterdi.



Bennu Gerede, geçen yıl Ankaralı işadamı Cem Büyükhanlı’yla sokak düğünüyle evlendi. Bu evlilik geçen mayıs ayında bitti. Ancak Gerede ile Büyükhanlı ayrılığa fazla dayanamadı ve yeniden birlikte olup Bodrum’da tatil yaptı.



Milliyet'te yer alan habere göre; Tatil dönüşü ikili evlilik planları yaparken geçen günlerde araları bozuldu. Büyükhanlı bu sürede Zeynep Tunuslu ile yakınlaştı. İkili önceki gün Beyoğlu’nda öpüşürken görüldü.



Tunuslu ile görüştüğünü kabul eden Cem Büyükhanlı “Zeynep ile Bennu vasıtasıyla tanıştık. Onlar arada sırada görüşüyor. Hatta bizim yakın zamanda hep beraber olduğumuz zamanlar bile oldu. Zeynep’le de birkaç kez beraber görülmüşüzdür ama yanımızda arkadaşlarımız da vardı. Bennu hanım maalesef yanımızda yoktu. Zeynep’le arkadaşız, Bennu’ya öyle bir terbiyesizlik yapmam. Beni Zeynep’le öpüşürken görenler fotoğrafla bunu ispatlamadıkça bu gerçek sayılmaz” dedi.



Tunuslu: Birkaç gündür beraberiz



Cem Büyükhanlı’yla birkaç gündür birlikte eğlendiklerini doğrulayan Zeynep Tunuslu, bu durumun Bennu Gerede’den intikam almak olarak yorumlanmaması gerektiğini savundu.



Tunuslu, “Bennu ile eskiden çok iyi arkadaştık ama kocamla beraber olunca görüşmeyi kestim. O ciddiye aldığım biri değil. O yüzden bana geçmişte bunu yaptı, ben de ona bunu yapayım diye bir şey düşünmedim. Cem ile görüşüyoruz. Birkaç gündür beraber eğleniyoruz. Bu ilişkiye döner mi, dönmez mi bilmiyorum. Belki birkaç kez daha beraber çıkarsak bir şeyler olabilir” dedi. Tunuslu, “Öpüşürken görülmüşsünüz, doğru mu?” sorusunu ise “O kısmı özel hayatım” diyerek geçiştirdi.









