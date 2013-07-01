Zeynep Tanbay: O karakol öldürülmüş çocuklar demek

Lice’nin Kayacık Köyü’nde jandarma karakoluna yapımı süren ek inşaatın protesto edilmesi, bölgede karakolların geçmişini de tartışmaya açtı. Karakollar hakkındaki en canlı örnek 2009 yılında Tapan Tepe Karakolu’ndan gelen havan mermisiyle hayatını kaybeden Ceylan Önkol. Önkol’un hayatını kaybetmesinin ardından aileye ziyarette bulunan sanatçı Zeynep Tanbay, “Artık insanlar oralarda karakol görmek, asker görmek istemiyorlar, bunu anlamak çok mu zor?" dedi.

‘Yüzlerce Ceylan öldü’

Milliyet gazetesinden Arif Balkan'ın haberine göre, yüzlerce Ceylan öldü biz sadece bir kaçının ismini biliyoruz. Ama Kürt halkları için asker, karakol demek, adaletsizce öldürülmüş çocukları, gençleri, ve aile fertleri demek” dedi. Diyarbakır’ın Lice ilçesi Kayacık Köyü’nde jandarma karakoluna yapımı süren ek inşaatı protesto eden grupla güvenlik güçleri arasında önceki gün çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. Lice’de yaşanan olaylar İstanbul başta olmak üzere birçok ilde protestoya neden oldu. Protestoların odağında ise bölgedeki karakol yapımları var.

TSK açıklama yapmadı

Koyun otlatan 12 yaşındaki Ceylan Önkol’un 28 Eylül 2009’da karakoldan atıldığı iddia edilen havan topu mermisi sonucu yaşamını yitirmesi son yaşananlarla birlikte yeniden gündeme geldi. Ceylan’ın hayatını kaybetmesine sebep olan patlama sonrası aralarında Zeynep Tanbay ve Lale Mansur’un da olduğu bir grup sanatçı Lice’ye giderek inceleme ve ziyaretlerde bulunmuştu. O ekipte yer alan Tanbay, şunları söyledi:

“Üç tarafı taburla çevrili bir alanda kuzularını otlatırken bir havan topuyla paramparça olmuştu Ceylan. Oraya savcı gitmedi, annesi Ceylan’nın parçalarını eteğine topladı, otopsisi karakolda yapıldı, iktidar ve muhalefet sessiz kaldı, TSK hiçbir açıklama yapmadı ve basın bu haberi kamuoyuna vermedi. Bunun üzerine çağrıma yanıt veren sekiz arkadaşımla oraya gittik. Bölge halkının çevredeki karakollara bakış açısına bire bir tanık oldum. Maalesef Ceylan’ın katli açığa çıkmadı, adalet yerini bulmadı ve bu nedenledir ki Roboski’de 34 Ceylan daha bu kadar kolay katledildi.

Artık insanlar oralarda karakol görmek, asker görmek istemiyorlar, bunu anlamak çok mu zor? Yüzlerce Ceylan öldü biz sadece bir kaçının ismini biliyoruz, ama Kürt halkları için asker, karakol demek, adaletsizce öldürülmüş çocukları demek, gençleri, aile fertleri demek. Gözaltında kayıplar demek. Bu barış sürecinde her şey daha yumuşak, daha anlayışlı olamaz mı, yorulduk artık, hepimiz barış istiyoruz.”