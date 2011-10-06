Zeynep Oral: Pervin Çakar’ın başarısı



T24 - Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeynep Oral, "Vay Benim Köse Sakalım!" başlığıyla yayımlanan yazsının bir bölümünde 28. Uluslararası Maria Caniglia Opera Yarışması’nda birincilik ödülü alan Pervin Çakar'ın başarısını anlattı.





Oral'ın yazısı şöyle:

Pervin Çakar’ın başarısı

Sevgili okurlar, eğer gündem hunharca, acımasızca değiştirilmese, size bugün sadece Pervin Çakar’ın başarısından söz edecektim. Bu sayfanın okurları onu önceki yazılarımdan tanıyor. İtalya’da yaşayan soprano Pervin Çakar İtalya’da Sulmona’da, 26 Eylül-2 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 28. Uluslararası Maria Caniglia Opera Yarışması’nda birincilik ödülü aldı.

Leyla Gencer ödüllü sopranomuz, başarılara bir yenisini eklerken, yarışmada aynı zamanda “LOTTE LEHMANN Vakfı”nın da “En iyi Kadın Sesine” verilen Özel Ödül’ünü de kazandı. New York merkezli bu vakfın ödülü ABD, Wintergreen Virginia Müzik Festivali’nde iki konser olanağı veriyor ki, bu muhteşem bir olanak! Teresa Berganza’nın başkanlığındaki jüri Cecilia Gasdia, June Anderson, Allan Smith, Luca Targetti gibi isimlerden oluşuyordu…

Heyecanını ve coşkusunu paylaşan Pervin Çakar, “Teresa Berganza’nın koşarak boynuma sarıldığı anı asla unutamayacağım...” diyor.

Ben de Pervin’i kucaklıyor, başarılarının sürmesini diliyorum. Gündemin karambolünde ve acımasızlığında yüreğimi ısıttığı için de ona teşekkür ediyorum.









