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Zeynep Kuray da açlık grevine başladı!

KCK davasından tutuklanan gazeteci Zeynep Kuray'ın da açlık grevine başladığı öğrenildi

09 Kasım 2012 22:03

 

Cezaevlerinde süren açlık grevleri 59. gününe girerken KCK davasından tutuklanan Birgün gazetesi ve Fırat Haber Ajansı muhabiri Zeynep Kuray'ın da açlık grevine başladığı öğrenildi.  
KCK davası kapsamında tutuklanan BirGün ve Fırat Haber Ajansı muhabiri Zeynep Kuray da açlık grevine başladı. Konuyu bugün manşetine taşıyan BirGün gazetesi, muhabirlerinin açlık grevine girdiğini duyururken, "10 bin PKK'lı ve PAJK'lın daha açlık grevine başlayacak" diyerek tutuklu ve hükümlüler adına açıklama yapan ve halen Diyarbakır Hapishanesi'nde tutuklu olan Deniz Kaya'nın "Olumlu adıma olumlu yanıt vereceğiz" açıklamasına da yer verdi. 

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