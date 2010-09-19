-ZEYNEP BEBEKTEN KÖTÜ HABER GAZİANTEP (A.A) - 19.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 9 sivil vatandaşın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısından yaralı kurtulan 15 aylık Zeynep Kurt'un iki bacağının da fonksiyon görmeyecek durumda olduğunu söyledi. Atalay, Gaziantep Valiliğini ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, saldırıyı gerçekleştirenlerin peşinde olduklarını belirtti. Saldırının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin kanaatlerinin pekiştiğini ifade eden Atalay, şöyle konuştu: ''Maalesef o acı bir olay. Tabii bunları iyi değerlendirmek lazım. Orada 9 vatandaşımız gitti ama yaralılar var. Dünkü basında vardı, Zeynep'in fotoğrafları. Hastanede yatan Zeynep. İki bacağı da artık fonksiyon görmeyecek durumda ve daha 15 aylık bebek Zeynep. Zeynep nasıl yaşayacak, bunun hesabını kim verecek, Tabii bu tür olayları geride bıraktıklarıyla değerlendirmek lazım. Çok büyük bir canilik. Kimler onu yaptıysa, biz onların peşindeyiz.'' -AYNI ADRESİ GÖSTERİYOR- Atalay, Hakkari'deki saldırının hemen ardından ''saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiğine'' ilişkin açıklamasının hatırlatılıp olaya ilişkin yeni gelişme olup olmadığının sorulması üzerine, olaya ilişkin bütün incelemelerin, bütün verilerin, bütün delillerin, önceki terör olayları ve benzer olaylarla yapılan mukayeselerin aynı adresi gösterdiğini vurguladı. Atalay, ''Dün yeni gelişen bir iki bilgi var. Bir iki vatandaşın güvenlik birimlerimize beyanları var. Onları da değerlendirdik, o yöndeki kanaat daha da pekişti. Şu anda söyleyeceğim bu'' dedi. Olaya ilişkin çalışmaların çok iyi, bütün ince detaylar dokunarak yürütülmesi gerektiğini ifade eden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çok ayrıntılı bir çalışma sürdürülüyor. Ancak olay yeri inceleme ekibimizin, başsavcımızın olay yerine intikalinden önce olay yerine müdahale de olmuş. O da olay yeri incelemesinde bazı zorluklar çıkarıyor.''