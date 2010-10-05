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ZEYNEP BEBEKTEN İYİ HABER VAR MALATYA (A.A)

05 Ekim 2010 15:37

-ZEYNEP BEBEKTEN İYİ HABER VAR MALATYA (A.A) - 05.10.2010 - Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 1 yaşındaki Zeynep Kurt'un beklenenden hızlı gelişme gösterdiği ve bir hafta içinde taburcu olmasının beklendiği belirtildi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde küçük bir operasyon geçiren Zeynep'in hızlı bir iyileşme gösterdiğini ifade etti. Uzmanların yaptığı inceleme sonucunda plastik cerrahisi tedavisine dahi ihtiyaç kalmayacağının öngörüldüğünü dile getiren Özgen, şöyle konuştu: ''Zeynep beklenenden daha hızlı bir iyileşme gösteriyor. Son olarak küçük bir operasyon yapıldı. Bir hafta içinde taburcu edilmesini beklediğimiz Zeynep'in plastik cerrahi operasyonuna daha ihtiyaç duymayacağını düşünüyoruz. Uzmanların yaptığı incelemede bu sonuca varıldı.'' 16 Eylül'de, Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 9 kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan 1 yaşındaki Zeynep bebek, tedavi için Malatya'ya getirilmişti.

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