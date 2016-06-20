"Halk kütüphanelerine hangi dergi ve gazeteler alınıyor?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, okullarda öğrencilere dağıtılan ders kitapları ve halk kütüphanelerine alınan dergi, gazetelerle ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis'te iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

Kültür Servisi'nin haberine göre; Altıok’un Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sorduğu sorular:

1- Okullarda, müfredata alınan ve öğrencilere dağıtılan ders kitapları hangi bilimsel kriterlere göre belirlenmektedir ve kimler tarafından hazırlanmıştır? Söz konusu ders kitapları son 5 yılda hangi yayınevlerine bastırılmıştır?

2- Okutulan ders kitaplarının hazırlanmasının, Talim Terbiye Kurulu’ndan alınıp özel yayınevlerine verilmesinin gerekçeleri nelerdir?

3- Son 5 yılda, yıllar itibarıyla okullara dağıtılan ders kitapları hangileridir? Bu kitapların, Bakanlığa olan basım ve dağıtım maliyeti kaç TL’dir?

4- Yüz temel eserin seçimi hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Kimler tarafından belirlenmiştir? Son 5 yılda Yüz Temel eser hangi yayınevlerine bastırılmıştır?

Altıok’un Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya sorduğu sorular:

1-Halk kütüphanelerine alınan kitap, dergi ve gazetelerin seçimi hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

2- Her yılı ayrı belirtmek üzere, son 5 yılda halk kütüphanelerine hangiyayınevlerinden hangi yazarların kitapları alınmıştır?

3- Halk kütüphanelerine hangi dergi ve gazeteler alınmaktadır?