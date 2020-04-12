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Kültür-Sanat

Zeynep Aksoy, oyuncu Ezgi Çelik'e anlattı: Yoga, meditasyon farkındalık için birer aracı

12 Nisan 2020 16:06

Ve SOBE artık Podbee ile tüm podcast platformlarında! Sobe'nin bu haftaki konuğu Yoga ve Midfulness eğitmeni Zeynep Aksoy

Yoga, meditasyon, mindfulness gibi konuların uzmanı, “Bu kadar çalışıyorsun ama en yakınına, ailene bir faydan dokunamayabiliyor” diyerek farkındalık kapılarımızı zorluyor.

Teşekkürler Zeynep Aksoy. 

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