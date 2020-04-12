Zeynep Aksoy, oyuncu Ezgi Çelik'e anlattı: Yoga, meditasyon farkındalık için birer aracı

Ve SOBE artık Podbee ile tüm podcast platformlarında! Sobe'nin bu haftaki konuğu Yoga ve Midfulness eğitmeni Zeynep Aksoy.

Yoga, meditasyon, mindfulness gibi konuların uzmanı, “Bu kadar çalışıyorsun ama en yakınına, ailene bir faydan dokunamayabiliyor” diyerek farkındalık kapılarımızı zorluyor.

Teşekkürler Zeynep Aksoy.