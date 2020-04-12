Zeynep Aksoy, oyuncu Ezgi Çelik'e anlattı: Yoga, meditasyon farkındalık için birer aracı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><a rel="nofollow" href="https://dinle.podbee.co/sobe/">Ve SOBE artık Podbee ile tüm podcast platformlarında! Sobe'nin bu haftaki konuğu Yoga ve Midfulness eğitmeni <strong>Zeynep Aksoy</strong>. </a></p>\n<div>\n<p>Yoga, meditasyon, mindfulness gibi konuların uzmanı, “Bu kadar çalışıyorsun ama en yakınına, ailene bir faydan dokunamayabiliyor” diyerek farkındalık kapılarımızı zorluyor.</p>\n<p>Teşekkürler Zeynep Aksoy. </p>\n<p><iframe src="https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/2ki7Gso8DMnj8iVE0XWeSY" width="100%" height="232" frameborder="0"></iframe></p>\n</div>\n</body>\n</html>