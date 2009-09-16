Zeydi Yunanistan'da psikolojik tedavi görecek

Dün serbest bırakılan Iraklı gazeteci Muntazar El-Zeydi ülkeyi terketti. Özel bir uçakla Suriye'ye giden zeydi, buradan da Yunanistan'a geçerek cezaevindeki işkence sonrası psikolojik ve fiziksel tedavi görecek.

Muntazar El-Zeydi, serbest kalmasının ardından çalıştığı kanalın temin ettiği bir uçakla Suriye'ye gitti.



Iraklı gazetecinin ağabeyi, Zeydi'nin bundan sonraki durağının Yunanistan olacağını söyledi. Zeydi'nin Yunanistan'a gidiş nedeni hem Irak'ta güvenliğinden endişe edilmesi hem de cezaevinde gördüğü işkence sonrasında sağlık muayenesinden geçmek istemesi olduğu belirtildi.

Ailesinin ifadelerine göre, Zeydi'nin cezaevindeyken kulaklarının arkasında sigara söndürülmüş, burnu ve kaburgaları kırılmış, üstelik ne olduğu açıklanmayan bazı enjeksiyonlar yapılmış.

Genç gazeteci, tedavi sonrası ülkesine dönecek. Zeydi, 9 ay önce Bağdat'taki basın toplantısında eski Amerikan Eski Başkanı George Bush'a, ayakkabılarını fırlattığı için hapse mahkum olmuş ancak iyi halden dün erken tahliye edilmişti.