Zeybekci: İzmir, muhafazakâr demokrat bir kenttir

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Zeybekci, “İzmir, Aydın ve Muğla muhafazakar demokrat kentlerdir.” açıklaması yaptı. 31 Mart seçimlerini kazanmaları durumunda 'İzmir’i tanınmaz hale getireceklerini’ ifade eden Zeybekci yeni projesini anlattı: “Karaburun Bölgesi’nde 30 bin Ar-Ge çalışanının olduğu, dünya çapında bir projemiz var. Doğanın içerisinde bir tarafında orman, bir tarafında deniz… Yüksek teknoloji alanı ve bilim merkezi….”

Zeybekci’nin açıklamaları özetle şöyle:

Siyasete giriş sebebimiz, belediyecilik, vatandaşlarımıza hizmetkar olmak… 7 yıl Denizli’de Belediye Başkanlığı’nın ardından siyasete girdim. Şimdi ilk göz ağrımıza dönme zamanı… İstanbul’dan İzmir’de doğru yönelenler, işlerinin sonlarına yaklaşmış olan ya da emekli olmuş olanlar… Ancak İzmir’den de İstanbul’a göç söz konusu. Bu oyunda İzmir’e bir rol çizmemiz lazım. Şu an yaptığımız şey İzmir’i dinlemek, STK’larla, önde gelen akıllarla, gençlerle, pazar tezgahındaki balıkçılarla konuşarak İzmir’e bir rol biçmek istiyoruz. İzmir’in gelecekteki rolünü öyle bir planlamalısınız ki, bu gelecek nesillere bırakabileceğiniz bir rol olmalı. Şu anda bunu çalışıyoruz, İzmir’i konuşuyoruz, İzmir’i dinliyoruz.

İzmir’de seçim süreci için slogan olarak “Gönüller yapmaya geldik” ifadesini belirledik. Iskaladığımız şeyleri anlatmak için geliyoruz. Oy verenler siyaseti değil, İzmir’i düşünecek. "İzmir’de çok güçlü bir yapı var, bu yapıyı aşabilecek misiniz" diye soranlar için bir örnek vereyim. 2002 yılında Denizli’de yüzde 23 oy aldık. Bir sonraki seçimlerde 3 Mart günü kampanyaya başladık. Kampanyanın başlangıcında elimize gelen araştırmalarda bizim adayımız yüzde 26 seviyelerindeydi. Ancak mart ayının sonundaki sonuçlarda sandıktan yüzde 51,5 ile çıktık.

Dünyada ticaretin eletkronik ticarete kaydığı bir ortamdan bahsediyoruz. Ben bir tekstilciyim, üreticiyim ve ihracatçıyım. Elektronik ticaret, oyunun kurallarını değiştiriyor. Alışkanlıklar değişiyor. Artık e-ticaret siteleri 48 saat içerisinde dünyanın neresinde olursan ol ulaştıracağının taahhüdünü veriyor. Türkiye’den 3 saatlik uçuş mesafesinde satın alma gücünün çok güçlü olduğu ekonomilerin yüzde 65’i bulunuyor. İstanbul – İzmir, Ankara – İzmir, Antalya – İzmir, Çanakkale – İzmir… Bütün hatlar İzmir’e çıkıyor. Ancak İzmir bunlara hazır mı? Kentteki altyapı ekonomik potasinsiyeli karşılıyor mu?. Altyapı yeterli değil, otel kapasitesi yeterli değil, kültür sanat, yeşil alan, ulaştırma, çevre düzenlemesi… Baktığınız zaman hiçbiri yeterli değil! İzmir dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama İzmir, kendisine bunu hazırlayamamış durumda.