ZEYBEKCİ: DÜNYADAKİ EKONOMİK GELİŞMELERİ ETKİLEYECEK VE YÖN VERECEK OLAN BÖLGE AFRİKA OLACAKTIR

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

“21. yüzyılda dünya büyümesinin, dünya ekonomisinin en önemli dinamolarından ve gelişme motorlarında bir tanesi dünyanın büyümesini etkileyecek, dünyadaki ekonomik gelişmeleri etkileyecek ve yön verecek olan ülke veya bölge ve kıta Afrika olacaktır.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen “Türkiye-Ecowas Ekonomi be İş Forumu\"nun basın toplantısına katıldı. Şişli\'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, konuşan Bakan Zeybekci, “Türk bankalarının bölge ülkelerinde bankacılık faaliyetlerinde bulunmasıyla ilgili, tasarruf bankalarının yani mevduat bankacılığının oralarda faaliyet göstermesi ile ilgili bölümü konuştuk ve Türk Exim Bank\'ının bölge ile olan ilişkilerimizde nasıl öncü olabileceğini projelerinin finansmanı, ihracatın ve ithalatın finansmanıyla ilgili nasıl öncü bir rol üstlenebileceğini konuştuk. Ve bununla ilgili de çalışma sistemlerini oluşturarak yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

Zeybekci, Afrika kıtasını bir bütün olarak ele alan ve genelleyici bir yaklaşımın her anlamda doğru olmadığına dikkat çekerek, “Her ülkenin ayrı bir özelliği var, farklı nitelikleri, farklı avantajları var. Bunun da bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün Ecowas üyesi ülkelerle ülkemiz arasındaki ticaret 2.803 milyar dolar seviyesinde. Ama hedef olarak kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede de 10 milyar dolar hedefi çok hızlı ve kolay bir şekilde erişebileceğimizi bugün tespit etmiş olduk\" diye konuştu.

“TÜRKİYE OLARAK AFRİKA\'YA GİDİP AFRİKALI OLMAK\"

Zeybekci, “Biz inanıyoruz ki 21. yüzyılda dünya büyümesinin, dünya ekonomisinin en önemli dinamolarından ve gelişme motorlarında bir tanesi dünyanın büyümesini etkileyecek, dünyadaki ekonomik gelişmeleri etkileyecek ve yön verecek olan ülke veya bölge ve kıta Afrika olacaktır. Onun için biz Türkiye olarak Afrika\'da başka yöntemleri benimsemeyeceğiz. Yani gidip Afrika\'nın imkanlarını, kaynaklarını, yer altı, yer üstü zenginliklerini alıp gitmek şeklinde değil. Türkiye olarak Afrika\'ya gidip Afrikalı olmak, Afrikalı şirketler haline gelmek, Afrika\'daki üretim ve değer zincirlerinin bir halkası olmak, Türkiye olarak o halkalardan güçlü bir halka haline gelmek… Birlikte Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kazan-kazan ilkesiyle karşılıklı kazançların maksimize edildiği bir gözle bakıyoruz ve bakmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.

Zeybekci\'nin açıklamalarının ardından, Türkiye-Ecowas Ticaret ve Yatırım İş Birliği anlaşması imzalandı. İmza törenine Bakan Zeybekci\'nin yanı sıra Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Yeşil Burun, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bisau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone ve Togo\'nun ekonomi ve ticaret bakanları katıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Zeybekci\'nin açıklamaları

- Detaylar



