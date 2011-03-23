-ZEYBEK İTTİFAKTA SON DURUMU AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, ittifak çalışmaları kapsamında Saadet Partisi ve Türkiye Partisi ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, ''Bizim ısrarımız çatının DP olması yönündedir. Doğrusu budur. Onlar ise başka gerekçelerle Saadet Partisi olmasını istiyorlar. Henüz çatı da bir uzlaşma yok'' dedi. Zeybek, eski başbakanlardan Tansu Çiller'i Yeniköy'deki evinde ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Zeybek, eski genel başkanları olan Çiller'e nezaket ve çalışma ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle ilgili olarak karşılıklı fikir alış verişinde bulunduklarını, Çiller'in tecrübesinden, bilgilerinden yararlanmak istediklerini kaydeden Zeybek, ''Bu arada, (kalbiyle gönlüyle bizimle birlikte olduğunu, kalbinin ve gönlünün bizden yana olduğunu, çalışmalarımızı desteklediğini, partinin kendi ekseninde başarılı bir şekilde ilerlediğini) aktardı'' ifadesini kullandı. Bir gazetecinin, ''Çiller'in seçimlerde aday olup olmayacağı konusunun konuşulup konuşulmadığını'' sorması üzerine Zeybek, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, Çiller'in başbakanlık yapmış, çok önemli görevlerde bulunmuş, önemli hizmetler yapmış bir insan olduğunu belirtti. Zeybek, ''dolayısıyla zaten konumuz bu değildi. Böyle bir şey söz konusu olmadı. Ama (Ben her türlü desteği zaten veriyorum. Partime destek vermeye hazırım. Partimiz Türkiye için son derece önemlidir. İçinde bulunduğumuz bu şartlarda da DP'nin hizmetlerine Türkiye'nin ihtiyacı vardır) dedi'' şeklinde konuştu. ''İttifak çalışmaları konuşuldu mu?'' sorusuna da Zeybek, Çiller'in ittifakla ilgili görüşlerinin, partinin görüşlerinden farklı olmadığını vurguladı. ''Hangi partilerle ittifak yapacaksınız?'' sorusu üzerine Zeybek, ittifak çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar için önlerinde yeterli zamanın olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Saadet Partisi ve Türkiye Partisi ile ittifak çalışmalarımız devam ediyor. Bunu merkez sağ olarak ifade ediyoruz. Ayrıca Büyük Birlik Partisi ile de bu yoğunlukla olmamakla birlikte bazı görüşmelerimiz oldu. Ama şu anda müzakere halinde olan Saadet Partisi ve Türkiye Partisidir. Çatıya başlarken problem çıkmasın istedik. Binalar önce temelinden yapılır. Önce temeli konuşalım dedik. Bizim ortaya getirdiğimiz konu, memura, işçiye yüzde 50 zam yapacağız. 'Bu bizim ittifak protokolümüzün birinci maddesi olacak' dedik. Bu tarz meseleleri konuştuk. Bunlarda anlaştık. Arkadaşlarımız duvarı örüyorlar. Teknik çalışmalar yapılıyor. Bina bitsin de çatıya bakarız. Bizim ısrarımız çatının DP olması yönündedir. Doğrusu budur. Başarılı olmak için de doğrusu budur. Onlar ise başka gerekçelerle Saadet Partisi olmasını istiyorlar. Henüz çatı da bir uzlaşma yok.''