-ZEYBEK DP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, 15 Ocak'ta yapılacak Demokrat Parti (DP) 10. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan adayı olacağını açıklayarak, ''Genel başkanlığa değil başbakanlığa talibim'' dedi. Zeybek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, DP'nin, Türkiye'nin ''en köklü ve Atatürk çizgisindeki'' partisi olduğunu belirterek bu partide genel başkanlık görevini üstlenmekten mutluluk duyacağını anlattı. Türkiye'de gerçek anlamda muhalefet olmadığını savunan Zeybek, kongreden sonra muhalefet görevini devralacaklarını belirtti ve ''Genel başkanlığa değil başbakanlığa talibim'' görüşünü dile getirdi. Kendisinin hem kamu hem özel sektörde tecrübeli bir isim olduğunu belirten Zeybek, Doğan Grubunda da 4 sene görev aldığını ve bu grubun turizm sektörüne girmesini sağladığını kaydetti. ''Bacanağı'' olan Aydın Doğan'ın adaylığını önceki gün öğrendiğini belirten Zeybek, adaylığı konusunda ''Aydın Doğan ya da başka birinden icazet almadığını'' söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybek, bir soru üzerine, Süleyman Demirel ile cumhurbaşkanlığı döneminde birlikte çalışma imkanı olduğunu anlattı ve Demirel'i ''siyaset filozofu'' olarak niteledi. Zeybek, adaylığını Demirel ve Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'un yeni öğrendiğini belirtti. Zeybek, Kars'taki anıtla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın bu konudaki açıklamalarına işaret ederek, Bakan Günay'ın derhal görevinden istifa etmesi gerektiğini kaydetti.