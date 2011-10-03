Zeus nasıl oldu Deyus



T24-

‘Delil’ dosyasında

Hürriyet'in haberine göre, Şener’in Dündar’a telefonda Yunan mitolojisindeki en kudretli tanrı olan Zeus’u kastederek “Yüce Zeus” diye hitap etmesine karşılık, bu ifade, dinlemeyi yapan polis memuru tarafından “Yüce Deyus” diye anlaşılınca yazıya da bu şekilde döküldü.Dündar da Şener’e espriyle karşılık vermek üzere yine Yunan mitolojisine başvuruyor, ona “Apollon” diye sesleniyor. Apollon, müziğin, sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı. Bu arada Şener’in Dündar’a “Yüce Zeus” diye takılmasının gerisinde Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil’in Ayşe Arman’a verdiği Hürriyet Cumartesi ekinde 1 Kasım 2008 tarihinde yayınlanan mülakatında Star TV’de birlikte çalıştığı Uğur Dündar’dan “Televizyonculuğun Zeus’udur o” diye söz etmesi yatıyor. Nedim Şener, bu olaydan sonra Arena programında birlikte ekrana çıktığı Uğur Dündar’a espri olsun diye “Yüce Zeus” diye hitap etti.Bu konudaki ilginç bir diyalog iddianameye ek 22 numaralı klasörün içinde bulunan 16 Temmuz 2009 tarihli konuşma tutanağında yer alıyor. Delil dosyasındaki bilgilere göre, saat 17.28’de yapılan ve toplam 57 saniye süren konuşma “İletişim tespit tutanağı”na göre şöyle geçiyor:Efendim Nedim.: En içten dileklerimle sizi selamlıyorum yüce Deyus.UD: ... (gülüyor)NŞ: Ama yani bunu kalbimle inanarak ve tasdik ederek yani şey yaparak söylüyorum yüce Deyus.UD: Sağol sağol.NŞ: Bundan sonra siz bana diyorsunuz ya albay Nedim diye ben de size sayın Deyus...UD: Sağol Apollon sağol Apollon.NŞ: Eyvallah abicim, maçta mısınız.UD: Çocuklarlan basketbol idmanındayız.NŞ: Öyle mi tamam hadi bakalım.UD: Hadi.NŞ: Peki hürmetler.UD: Sağol sağol.NŞ: Çok güzel olmuş.