Zerrin Tekindor, Miami Sanat Fuarı yolcusu

Zerrin Tekindor, resimleriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak. Tuval üzerine yaptığı karışık teknik çalışmaları ile 30 Kasım- 4 Aralık arasında Aqua Art Miami Sanat Fuarı'na Galeri Selvin ile birlikte ABD'de düzenlenen Miami Sanat Fuarı'na gidiyor.

evrensel'in haberine göre; tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim gördü.



Çok sayıda resimleri özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar birçok kişisel sergi açtı ve çok sayıda sanat fuarlarına katıldı.

Geçtiğimiz Haziran ayında da Stuttgart'ta Sanat Fuarı'nda yer alan Tekindor son dönemde resim çalışmalarına ağırlık veriyor.



Aqua Art Miami Sanat Fuarı'nda Galeri Selvin stantında yer alacak diğer sanatçılar ise Eda Taşlı, Mahmut Karatoprak, Nejdet Vergili ve Neveser Özenbaş olacak.