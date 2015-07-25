Zerrab-Gündeş çifti İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'yı lüks teknelerinde ağırladı

Reza Zarrab-Ebru Gündeş çifti, Bodrum’a demirledikleri lüks teknelerinde İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’yı ağırladı.

Yaklaşık bir aydır 7 milyon euro’luk lüks tekneleriyle Bodrum’da tatil yapan Ebru Gündeş ve Reza Zarrab çifti, üç gündür dostları İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’yı misafir ediyor. Ekip, dün Gümüşlük açıklarına demirledi. Zarrab, 3,5 yaşındaki kızı Alara’yı denizde yüzdürdü.

Hürriyet'in haberine göre, Gündeş ise denize girmek yerine eşiyle kızını izlemekle yetindi. İbrahim Tatlıses de güvertede Derya Tuna ve Aydemir Akbaş’la sohbet ederken objektife yansıdı. Tatlıses, lüks yatta gazete okuyarak vakit geçirdi.

Dalhıçlar Tatlıses için daldı

Reza Zarrab’ın ailesine taze balık yedirmek için tuttuğu dalgıçlar bu kez çiftin misafirleri için işbaşındaydı. İşadamı, Tatlıses’in şerefine balık yakalamaları için dalgıç ekibini yakındaki bir koya gönderdi. Ekip, akşamüzeri getirilen balıklarla ziyafet yaptı.

Reza Zarrab, “flyboard”la deniz üzerinde uçtu. Zarrab’ın flayboard ekipmanını çıkarmasına teknedeki iki görevli yardım etti.