Zere için ümitler azalıyor

Anayasal düzeni değiştirme suçlamasıyla 14 yıl önce 34 yıl hapse mahkum olup, kanser rahatsızlığı nedeniyle infazının ertelenmesi istenen 37 yaşındaki Güler Zere’nin 64 yaşındaki babası Haydar Zere, kızının hastanede olmasına karşılık istenilen şekilde tedavi görmediğini öne sürdü.











Hastane bahçesinde oturma eylemi yapan baba Zere, “Kızım 40 kiloya kadar düştü. Perişan bir durumda, gözleri görmüyor, elleri kelepçeli. Bu hastalıkla savaşta moral önemli ama, kızımın elleri kelepçeli. Versinler biz tedavi edelim” dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan Cezaevi’nde ağız içi ve boyun kanserine yakalanan, son 7 aydır da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Mahkum Koğuşu’nda tedavisi yürütülen Güler Zere’nin sağlık durumunda kritik noktaya gelindi. Kızının cezasının sağlık nedeniyle ertelenmesi için yaptığı girişimlerden olumlu sonuç alamayan baba Haydar Zere, hastane bahçesinde oturma eylemi başlattı. Yaklaşık 4 aydır eylemini sürdüren baba Zere, kızının hastanedeki 112’nci günde gördüğünde şoka girdiklerini söyledi. Hastalığı nedeniyla kızının ağzında kapanmayacak yaralar oluştuğunu, halsiz düştüğünü, 40 kiloya kadar zayıfladığını, görme ve duyma özelliklerini kaybettiğini kaydeden baba Zere, “Buna rağmen bileklerinden ranzaya kelepçeli halde. Annesi de, kızını o halde görünce baygınlık geçirdi. Yasalar ve hukuk bir an önce gereğini yapsın. Bu hastalık moral ister. Görmeyen, duymayan birini kelepçeliyorlar, tedavi ediyorlar. Kızımızı versinler biz tedavi ettirelim. Onun en çok ihtiyacı olduğu şey moral. Ama onu ameliyata aldıktan sonra yoğun bakıma götürürken ayağına ve eline kelepçe vuruyorlar. Kızımın morali hiç düzgün değil. Bu nedenle tedavi sonuç vermiyor” diye tepki gösterdi.

Hastane bahçesinde oturma eylemine destek veren ailenin avukatı Taylan Tanay ise, adaletin bir önce yerini bulmasının gerektiğini, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.