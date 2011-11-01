-Zerdari: ''Türkiye bize kılavuzluk yapabilir'' İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Pakistan ve Afanistan arasındaki sorunların çözümünde uzak ülkeler yerine bölgeyi ve kültürünü yakından tanıyan Türkiye'nin rol almasının önemli olduğunu belirterek, "Türkiye bizim dostumuz, kardeş bir müslüman ülke, bu yüzden bence Türkiye ihtiyaç duyulduğunda bizi desteklemeye ve kılavuzluk yapmaya daha uygundur" dedi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen zirve kapsamında üç ülkenin cumhurbaşkanları arasında yapılan kısıtlı katılımlı oturumun ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile birlikte katıldığı basın toplantısında, kendilerine İstanbul'da toplanma şansı veren Cumhurbaşkanı Gül ve Türk halkına teşekkür etti. Üçlü zirve sürecinde, artık bölgesel sorunlara bölgesel bir çözüm üretmek gerektiğini kaydeden Zerdari, "Bölgenin bu konuda sorumluluğu üstlenmesi lazım" dedi. Zerdari, "Uzaktaki iyi niyetli dostlarımız yardım etmek isteyebilirler. Fakat onlar bizim kültürümüzü geleneklerimizi bilemezler. Türkiye bizim dostumuz, kardeş bir Müslüman ülke, bu yüzden bence Türkiye ihtiyaç duyulduğunda bizi desteklemeye ve kılavuzluk yapmaya daha uygundur" diye konuştu. İstanbul'daki görüşmelerin faydalı olduğunu ifade eden Zerdari, Türk hükümeti ile ikili görüşmeleri sonrası iki ülke merkez bankaları arasında döviz takası anlaşması gibi çeşitli protokolleri imzaladıklarını ifade etti. Bugün yapılan görüşmelerin faydalı olduğunu yineleyen Zerdari, "Bütün bu çabalarımız hem bölgemize hem dünyaya barışın gelmesini sağlayabilir. Dünyada sorumlu taraflar olmak istiyoruz. Dünyada tüm uluslar birbirlerine bağımlı durumda. Ne kadar büyük olursanız ya da ne kadar küçük olursanız olun, izolasyon halinde yaşayamazsınız" diye konuştu. Zerdari, bir gazetecinin, "Geçmiş zirvelerde ortak barış komisyonu kurulmuş, fakat Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilim devam etmişti. 6. zirve sonrası bu ortak barış komisyonu faaliyetlerini sürdürecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bölgedeki durum oldukça karmaşık bir durum. NATO ve dünya orduları 10 yıldır bölgemizde görev yapıyor. Basit bir konu olsaydı bu ordular bu sorunu çözerdi. İşin aslı şu ki Afganistan her zaman imparatorlukların mezarlığı olarak bilinmiştir. Bu bugün ya da dün ortaya çıkan bir şey değil, geçmişte de durum böyleydi. Hiç şüphe yok ki ortada bir takım çıkar grupları, devlet dışı aktörler var. Ne zaman ileriye doğru adımlar atsak, devlet dışı aktörler devreye giriyor. Meksika'daki uyuşturucu kartelleri de dünya devletleri tarafından çözülemedi. Bizim durumuzda da mesele aynen şöyle; eroin üretiliyor ve savaşlarda silah olarak, 'katalizör' olarak kullanılıyor. NATO orduları ve dünyanın bütün orduları bu sorunu çözebilmiş değil. Şu anda devam etmekte olan savaştaki itici güçlerden biri bu. Eğer bu kadar karmaşık bir konu olmasaydı bu konu zaten çözülmüştü."