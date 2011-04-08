-ZERDARİ PAZARTESİ TÜRKİYE'DE İSLAMABAD (A.A) - 08.04.2011 - Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari 11 Nisan Pazartesi günü Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zerdari'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği, liderlerin iki ülke arasındaki ilişkileri, ekonomik ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesi ile Ortadoğu'daki son gelişmeleri değerlendireceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, istikrarlı yapısı ve kalkınmışlığıyla bölgesinde önemli bir konumu olan Türkiye'nin Pakistan ile özel ilişkilere sahip olduğu ve iki ülkenin her zaman dayanışma içinde olduğu ifade edildi. Zerdari'nin Türkiye ziyaretinin dört gün sürmesi öngörülüyor.