Zerdari İngiltere ziyaretine başladı

T24- Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Londra ile İslamabad arasındaki gerginlik ve ülkesini vuran sel felaketinin gölgesinde İngiltere ziyaretine başladı.



İki gün süren Fransa ziyaretinin ardından uçakla Londra'ya geçen Zerdari, beş günlük İngiltere ziyaretinde, ülkesini terör ihraç etmekle suçlayan Başbakan David Cameron'ın da aralarında bulunduğu yetkililerle bir araya gelecek.



Devlet Başkanı Zerdari'nin bir haftayı aşkın Avrupa ziyareti, Cameron'ın sözlerinin yarattığı gerginlik ve 1500 civarında insanın ölümü ile 3.5 milyon kişiyi etkileyen sel felaketiyle ilgilenmediği gerekçesiyle ülkesinde büyük eleştiri topluyor.



Pakistan kökenli iki İngiliz milletvekili de bu gerekçelerle Zerdari'nin perşembe günü yemek davetini reddederek, Devlet Başkanı'nı ülkesine dönmeye davet etti.



İngiltere Başbakanı Cameron, geçen haftaki Hindistan ziyaretinde, Pakistan'dan, Hindistan'a, Afganistan'a ya da başka yerlere terör ihraç eden gruplara destek verildiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ve geçmişte bu duruma ilişkin pek çok belge bulunduğunu söylemişti.



Pakistan'ı teröre destek vermekle suçlayan İngiltere Başbakanı David Cameron, bu açıklamasından "pişmanlık duymadığını" bildirmişti.



Pakistan bu sözleri "saldırgan" olarak nitelendirmiş, Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı da İngiltere ziyaretini iptal etmişti.



Pakistan'ın tepkilerine rağmen İngiltere Başbakanlığı, Cameron'un sözlerinin arkasında olduğunu ve özür dilemeyeceğini açıklamıştı.