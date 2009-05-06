Zerdari: Hindistan'la barış istiyorum

Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan ile barışı sağlamak istediğini söyledi.



Beyaz Saray'da bugün Pakistan, ABD ve Afganistan'ın katılımıyla yapılacak mini zirve için Washington'da bulunan Zerdari, Hindistan ile her zaman barış istediklerini belirtti.



Zerdari, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Hindistan hükümetiyle yeni bir diyalog başlatabilmek için seçimlerin sonuçların beklediğini ifade etti.



Hindistan'da yapılan genel seçimlerin sonucunun 16 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

