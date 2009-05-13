Zerdari, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a, Taliban'a karşı sürdürdükleri mücadele sırasında evlerini terk etmek zorunda kalan 1 milyondan fazla insana BM'nin yardım etmesini istediklerini söyledi.



Washington'daki temaslarının ardından New York'a gelen Zerdari BM'de Genel Sekreter Ban ile görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilere konuşan Zerdari, "biz dünyaya çağrıda bulunuyoruz, dikkatlerin savaş nedeniyle yaşanan insani felakete çevrilmesini bekliyoruz. Tüm dünyadan ve BM'den evlerini terk eden bu insanlara yardım etmelerini istiyoruz" dedi.



Genel Sekreter Ban da, BM'nin Pakistan'a yardım edeceği sözünü verdi ve Pakistan'dan BM'nin sağlayacağı insani yardımın yerine ulaşmasına ve insani yardım çalışanlarının korunmasına yardımcı olmasını istedi. Ban, "son derece ciddi bir durum söz konusu. Öncelikle bu askeri operasyon sırasında insanların can güvenliğinin sağlanması önemli. Bu bizim için baş öncelik ve Sayın Zerdari'den bu konuda güvence aldık" diye konuştu.



Zerdari, ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı görüşme hakkındaki sorulara ise görüşmenin son derece iyi geçtiğini, ABD ve Pakistan'ın Taliban'a karşı uyumlu bir şekilde birlikte mücadele ettiklerini belirtti. Ban ise, Washington'da ABD-Pakistan ve Afganistan arasındaki üçlü görüşmelerin olumlu geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek "Pakistan ve Afganistan arasında özellikle liderler seviyesinde işbirliğinin sağlanması orada istikrar ve barışın korunmasında büyük önem taşıyor" dedi.



Pakistan askeri birlikleri ülkenin kuzey batısında bulunan Svat Vadisi'nde Taliban kuvvetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor ve bu operasyon nedeniyle 1 milyondan fazla Pakistanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

