Dünya genelinde aşırı zenginlerin sayısı artıyor. Bu kişilerin adlarını, sayılarını analiz eden, mega zenginlerin ihtiyaçlarını tespit eden şirketler ve internet siteleri ortaya çıkıyor. ‘Dünyanın en zengin adamının’ kim olduğuna dair güncel bilgiler sunan bu sitelerde yer alan verilere göre, 2023'e kadar dolar milyarderlerinin sayısının yüzde 38 artarak 2315'e çıkması bekleniyor. BBC Türkçe’de yer alan haber şöyle:

Belki milyarderlerin sayısı fazla görünmeyebilir ama Knight Frank şirketinin yıllık Servet Raporu'na göre, 30 milyon dolar ya da daha fazla serveti olanların sayısının 2023'te yüzde 28 artarak 215.000'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Süper zenginlerin sayısının tüm bölgelerde artması bekleniyor. Ancak bu artış gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek olacak.

Zengin ve evli

Bu araştırmaya göre Asya kıtasındaki zenginlerin sayısı Kuzey Amerika ve Avrupa'daki zenginlerin sayısını geçecek.

Ancak bu rakamlar, genel olarak daha büyük bir nüfusu temsil ediyor ve enflasyon nedeniyle 10 yıl sonrasının 1 milyar doları bugünkü gibi olmayacak.

Ülkeler bazında bakınca, ABD hâlâ en fazla zenginin olduğu ülke olacak. Ancak Çin, Rusya ve Hindistan, daha büyük bir artış hızıyla ABD'yi yakalamaya çalışacak.

Cinsiyet açısından dağılıma gelince 30 milyon doları olan her 10 kişiden 9'u erkek. Zengin erkeklerin yüzde 95'i kadınların da yüzde 89'u evli.