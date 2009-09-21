Zenginler otomobile, yoksul eğitime harcadı

2008 yılında en düşük ve en yüksek gelir grubu arasındaki refah farkı biraz daha açıdı. Orta direğin de tüketimden aldığı pay eriyor. Geçen yılın sadece son çeyreğini sarsan krizin bu yılın tamamını etkilemesi nedeniyle gelir dağılımdaki değişimin bu yıl daha da derinleşmesi bekleniyor.

Haber Türk gazetesnden İsmet Özkul yaptığı analizde, zenginlerin otomobile yoksulun ise eğitime harcama yaptığını vurguluyor.

İşte Özkul'un not düştükleri:



Ekonomik krizin sarsıntısı geçen yılın son çeyreğinde kendini göstermiş olmasına karşın 2008 yılının gelir dağılımında etkisini gösterdi. Krizin etkilerinin daha derin görüldüğü 2009 yılında gelir dağılımının çok daha fazla etkilenmesi bekleniyor.

Orta direk eriyor

2008 yılı hanehalkı tüketim harcaması verileri, bir önceki yıldan farklı olarak orta direğin de erimeye başladığını ortaya koydu.

Yoksul eğitim zengin araba derdinde

Harcamaların yıllık artış oranları karşılaştırıldığında gelir gruplarına göre ilginç bir farklılık ortaya çıkıyor. En yüksek gelir grubunun harcamalarında en yüksek oranlı artış, yüzde 53.2 ile içinde araç satın alımı ve araç kullanımı için yapılan harcamaların yer aldığı ulaştırmada gerçekleşti. Buna karşın en yoksul kesimin harcamaları içinde en yüksek artışı gösteren kalem yüzde 54. 3 ile eğitim oldu. En zengin kesim ise eğitime harcadığı parayı yüzde 16.9 kıstı.

En yoksul ve en zengin yüzde 20'lik grup arasında yer alan ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimlerde harcamaların en yüksek oranlı kalem ise kültür ve eğlence oldu. Kütür ve eğlence harcamaları ikinci dilimde yüzde 67.9, üçüncü dilimde ise yüzde 37.9 ve dördüncü dilimde yüzde 55. 6 arttı. Orta gelir gruplarında kültür ve eğlence kalemindeki harcamalrın en yüksek artışı göstermesinde bu kalemin içinde piyango loto ve at yarışı gibi şans oyunlarının yer alması önemli etken olabilir.