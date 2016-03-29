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Ekonomi
Deutsche Welle

'Zengin ülkeler çok az mülteci alıyor'

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'a göre en az Suriyeli mülteciyi zengin ülkeler alıyor.

29 Mart 2016 14:57


İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, zengin ülkelerin şimdiye kadar beş milyon Suriyeli mültecinin çok küçük bir bölümünü kabul ettiğini açıkladı. Kuruluşun yaptığı açıklamaya göre 2013 yılından bu yana sadece 67 bin 100 Suriyeli nihai olarak zengin ülkelere kabul edildi. Bu rakam toplam Suriyeli mülteci sayısının yüzde 1,39'una tekabül ediyor. En fazla mülteci Suriye'nin komşuları Türkiye, Irak, Lübnan ve Ürdün tarafından kabul edilmiş.

Oxfam zengin ülkelere Suriyeli mültecilerin en az yüzde 10'unun statülü olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Ekonomik durumuna göre gereğinden fazlasını yaparak en çok mülteci alan ülkelerin Almanya, Kanada ve Norveç olduğuna yer verilen Oxfam'ın açıklamasında Fransa'nın ise yükümlülüğünün sadece yüzde 4'ünü yerine getirdiği belirtildi.

Mültecilerin adil paylaşımını konu alan Cenevre görüşmeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki Moon'un konuşmasıyla açıldı. Oxfam, Lübnan nüfusunun beşte birinin Suriyeli olduğunu, bu oranın Ürdün'de ise yüzde 10'u bulduğunu duyurdu. Ekonomisi zayıf ve altyapısı gelişmemiş olan bu ülkelerin mültecilerin yükünü tek başına çekemeyeceğine de İngiliz yardım kuruluşunun açıklamasında yer verildi.

Altıncı yılına giren Suriye'deki iç savaşta şimdiye kadar en az 270 bin kişi öldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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