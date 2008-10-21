Zengin fakir uçurumu artıyor ama isyan yok

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir raporda üye ülkelerde zengin ve fakir arasındaki uçurumun giderek arttığı, ancak sosyal patlama endişesinin bulunmadığı bildirildi.



OECD raporunda, Danimarka gelir dağılımı açısından en adil ülke olarak gösterilirken, bu ülkenin ardından İsveç yer aldı.



Meksika’nın ardından Türkiye geliyor



Bu sıralamanın sonunda Meksika yer alırken, bu ülkeyi ise Türkiye'nin izlediği bildirildi.



OECD'nin 30 üyesinden 24 ülkedeki rakamlara dayanılarak hazırlanan 309 sayfalık raporda, "gelir dağılımı adaletsizliğinin giderek arttığı, ancak toplumda bir çok kişinin düşündüğünün tersine, bir toplumsal patlamadan bahsetmenin doğru olmadığı" yorumu yapıldı.



Gelişmiş ülkelerdeki hükümetlerin gelir dağılımı adaletsizliğini düzeltmek için daha çok vergi koyduğuna ve daha fazla harcama yaptığına işaret edilen raporda, bu ülkelerin sosyal politikalara tarihte görülmemiş bir biçimde eskisinden daha fazla kaynak ayırma yoluna gittiği belirtildi.



OECD ülkelerinde yaşlı nüfusun refah dağılımından giderek daha iyi faydalandığı kaydedilen raporda, çocuklar arasında ise durumun tersi olduğu vurgulandı.



Üye ülkelerdeki refah düzeyi açısından toplum içindeki eşitsizliğin ise 2000 yılından bu yana Kanada, Almanya, Norveç, ABD, İtalya, Finlandiya, İngiltere, Meksika, Yunanistan ve Avustralya'da gözle görüler bir biçimde arttığı ifade edildi.

