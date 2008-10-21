T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Zengin fakir uçurumu artıyor ama isyan yok

OECD Raporu: "Üye ülkelerde, zengin ve fakir arasındaki uçurum artıyor ancak sosyal patlama endişesi yok."

21 Ekim 2008 03:00

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir raporda üye ülkelerde zengin ve fakir arasındaki uçurumun giderek arttığı, ancak sosyal patlama endişesinin bulunmadığı bildirildi.

OECD raporunda, Danimarka gelir dağılımı açısından en adil ülke olarak gösterilirken, bu ülkenin ardından İsveç yer aldı.

Meksika’nın ardından Türkiye geliyor

Bu sıralamanın sonunda Meksika yer alırken, bu ülkeyi ise Türkiye'nin izlediği bildirildi.

OECD'nin 30 üyesinden 24 ülkedeki rakamlara dayanılarak hazırlanan 309 sayfalık raporda, "gelir dağılımı adaletsizliğinin giderek arttığı, ancak toplumda bir çok kişinin düşündüğünün tersine, bir toplumsal patlamadan bahsetmenin doğru olmadığı" yorumu yapıldı.

Gelişmiş ülkelerdeki hükümetlerin gelir dağılımı adaletsizliğini düzeltmek için daha çok vergi koyduğuna ve daha fazla harcama yaptığına işaret edilen raporda, bu ülkelerin sosyal politikalara tarihte görülmemiş bir biçimde eskisinden daha fazla kaynak ayırma yoluna gittiği belirtildi.

OECD ülkelerinde yaşlı nüfusun refah dağılımından giderek daha iyi faydalandığı kaydedilen raporda, çocuklar arasında ise durumun tersi olduğu vurgulandı.

Üye ülkelerdeki refah düzeyi açısından toplum içindeki eşitsizliğin ise 2000 yılından bu yana Kanada, Almanya, Norveç, ABD, İtalya, Finlandiya, İngiltere, Meksika, Yunanistan ve Avustralya'da gözle görüler bir biçimde arttığı ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24