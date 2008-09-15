Zengin dilenci

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Seyyar Ekipler Amirliğine bağlı zabıtaların, Ankara genelinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 85 yaşındaki Ayşe Elmas'ın üzerinden 13 bin 150 YTL, 7 burma bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 1 Ata lira ile 1 çeyrek altın çıktı.



Operasyonda yakalanan ve Seyyar Ekipler Amirliğine getirilen Elmas, kameraların görüntü almasından rahatsız oldu.



Bir süre gözyaşlarını tutamayan Elmas, Tunalı Hilmi Caddesi'ne manevi oğlunu ziyarete gittiğini, dilencilik yapmadığını savundu. Eşinin ölümünden sonra emekli maaşını aldığını, ayrıca kira geliri bulunduğunu anlatan Elmas, üzerinden çıkan paraları da biriktirdiğini iddia etti.



Basın mensuplarına açıklama yapan Zabıta Daire Başkanı Mehmet Ercan ise Seyyar Ekipler Amirliğinde çalıştığı dönemde de Elmas'ın bir kaç kez yakalandığını söyledi. Elmas'ın üzerinden emekli ikramiyesinden daha çok para çıktığını belirten Ercan, Cumhuriyet Savcılığı ile görüştükten sonra talimatları doğrultusunda işlem yapacaklarını kaydetti.



Ercan, son 3 yılda yakaladıkları dilenciler arasından en çok paranın Elmas'ta bulunduğunu ifade etti.



15 günde 740 dilenci yakalandı



Ramazanda dilencilerin arttığını belirten Ercan, Ankara'da 15 günde 740 civarında dilenci yakaladıklarını bildirdi. Ercan, bu dilencilerin arasında Makedonya, Irak ve İran uyruklu vatandaşların da bulunduğunu, Türkiye'ye pasaportla girdikleri için bunlar hakkında işlem yapmakta zorlandıklarını anlattı.



Ercan, "Biz ne kadar bunlara acır da maddî olarak yardım edersek bunun Türkiye'de büyük bir sorun olacağını, hepimizin başına problem yaratacağını anlatmıştık ama halkımız buna uymuyor. Çocuklar, yaşlılar, sokaklarda dilenenlere acımayın. Bunların çoğunun kolu, bacağı kırık değil. Çoğu yalın ayak geziyor ama inanmayın. Ben bunların hepsini tanıyorum" diye konuştu.

