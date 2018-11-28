Sözcü yazarı Necati Doğru, İstanbul Levent'te Arap Konsolosluğu'nda öldürülen Arap gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin Yalova'da aranmasını değerlendirdi. Doğru, Zümrüt yeşili memleket köşelerine zengin Arap villası kondurulmasının teşvik edildiğini savundu.

Necati Doğru, ölüm emrini verenin, İnfaz ekibini kuranın, 15 kişilik infaz ekibini Türkiye'ye 2 özel uçakla gönderen ve Arap Gazeteci Cemal'in canını aldıktan sonra cesedini yok edip geldikleri uçaklarla, selamsız sabahsız, geri gidenlerin, cinayet sonrası Başkonsolus'un Arabistan'a gidişini seyredenlerin belli olduğunu belirterek, "Ceset nerede? O belli değil.Yalova'da villada aranıyor" dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kralın bu cinayetin çözülmesi için irade ortaya koymasının önemli olduğunu, aksi taktirde milyonlarca Müslüman'ı yakından ilgilendiren 'haccın emniyeti' tartışmasının gündeme geleceğini aktardı. Doğru, "Ölüm emrini veren belli.İnfaz ekibi kuran belli. 15 kişilik infaz ekibini Türkiye'ye 2 özel uçakla gönderen ve Arap Gazeteci Cemal'in canını aldıktan sonra cesedini yok edip geldikleri uçaklarla, selamsız sabahsız, geri gidenler de belli. Cinayet sonrası Başkonsolus'un Arabistan'a gidişini seyredenler de belli. Ceset nerede? O belli değil.Yalova'da villada aranıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Necati Doğru, ezanı 'Türkçe okutmayalım, dinden çıkarız, ibadeti Türkçe yapmayalım imandan oluruz' diyenlerin zümrüt yeşili memleket köşelerine zengin Arap villası kondurulmasını teşvik etttiğini savundu.

Necati Doğru'nun "Zengin Arapların cinayet villaları!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz