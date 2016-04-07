Zencani'nin "137 milyon TL rüşvet verdiği" üç bakan kim?

İran devletini dolandırmakla suçlanan Babek Zencani’nin idam cezasına çarptırıldığı davada Türkiye’de toplam 8.5 milyar dolar rüşvet dağıttığını söylediği ileri sürüldü. Nokta dergisinin haberine göre Zencani, ismini de açıkladığı üç Türk bakana toplam 137 milyon TL rüşvet verdi. Habere göre Reza Zarrab'ın ABD’de tutuklanması da bu iddia ile bağlantılı.

Yine Zencani’nin 3 Türk bakana bizzat ne kadar para verdiğini isimlerini söyleyerek anlattığı, mahkemeye verdiği rakamın toplamda 137 milyon TL’ye denk geldiği ileri sürüldü.

Türk gazeteciler izlemedi

İran Petrol Bakanlığı’na ait 2.8 milyar dolarlık petrol parasını çalmakla suçlanan Zencani’nin bu paranın 3 katına denk gelen parayı Türkiye’de rüşvet dağıttığına yönelik iddia tartışma yarattı. Devrim Mahkemesi tarafından 6 Mart 2016’da hakkında idam kararı verilen Babek Zencani’nin, Türkiye’de ortağı Rıza Sarraf ile dağıttıkları rüşvet miktarını mahkemede açıkladığı ileri sürülüyor. Nokta dergisinin bu haftaki kapak dosyasında yer alan haberde Zencani, kendisine ait havayolu şirketleriyle Türkiye’ye soktuğu altın ve paranın çıkarılması sırasında Türkiye’deki ortağı aracılığıyla Türk yetkililere yüksek miktarda rüşvet verildiğini itiraf etti. Zencani’nin 26 duruşmalık yargı sürecinin tamamının Türkiye’den gazetecilerin izlemediğine dikkat çekilen haberde, Zencani’nin Türkiye’de dağıtılan ‘komisyonun’ toplam rakamını bile duruşmada verdiği yazıldı. Haberde bu rakamın toplam 8.5 milyar dolar olduğu ileri sürüldü.

İsim vererek anlattı

Nokta’nın kapak dosyasındaki Türkiye’yle ilgili iddialar özetle şöyle yer aldı: “Dava boyunca İran medyasında, yargılamanın Türkiye’yi de kapsayan bir süreç olduğuna ilişkin haberler çıktı. Zencani, Sarraf’tan Türkiye’deki kolu olarak net biçimde söz etti. Duruşmalarda ve iddianamede Türkiye’nin adı sıkça geçti. Babek Zencani, rüşvet verdiğini inkâr etmedi hiçbir zaman. 1500 kilo altının İstanbul’da uçakta yakalandığında rüşvet vererek uçağı nasıl havalandırdığını açık açık anlattı. İran’ın petrol paralarını Türkiye’deki ortağı Rıza Sarraf’a verdiğini de açıklıkla dile getirdi. İfadesine göre; para trafiğinde yüzde 20-25’lik payı ‘aklanma komisyonu’ olarak dağıtıldı. Kendi payı ise yüzde 2 idi. Komisyonun yüzde 5’inin Dubai’de, yüzde 5’inin ise Türkiye’de kaldığını söylüyordu. Zencani, kendisine ait havayolu şirketleriyle Türkiye’ye soktuğu altın/paranın çıkarılması sırasında Türkiye’deki ortağı aracılığıyla Türk yetkililere yüksek miktarda rüşvet verildiğini itiraf etti. Zencani, üç Türk bakana bizzat ne kadar para verdiğini isimlerini söyleyerek anlattı. Verdiği rakam toplamda 137 milyona denk geliyordu. Zencani, Türkiye’de dağıtılan rüşvetin toplam rakamını da verdi: 8.5 milyar dolar! İddia ettiği 8.5 milyar dolar ‘komisyon’un asıl büyük kısmının dağıtımını ise Türkiye’deki kolunun bildiğini söylüyordu.”