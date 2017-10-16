'Zeliha Köse davası' gelmeyen tanıklar yüzünden ertelendi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka İlçesi\'nde, bir süre ilişki yaşadıktan sonra kendisinden ayrılan emekli hemşire 45 yaşındaki Zeliha Köse\'yi tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan 49 yaşındaki emekli astsubay Serdar G.\'nin ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Dava, iki tanığın duruşmaya gelmemesi nedeniyle ertelendi.

Olay, geçen yıl 26 Şubat\'ta, Karşıyaka\'nın Yalı Mahallesi 6329/5 Sokak\'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Emekli hemşire Zeliha Köse, bir süre ilişki yaşadığı emekli astsubay Serdar G.\'den ayrılmaya karar verdi. Köse\'nin yaklaşık 6 ay önce taşındığı daireye gelen Serdar G. konuşmak istedi. Serdar G. tartışmaya başladığı Köse\'ye, merdiven boşluğuna çıktığı sırada tabancayla ateş etti. Boynuna iki kurşun isabet eden Köse yaşamını yitirdi. Serdar G. ise emniyete giderek teslim oldu. Tutuklanan Serdar G. ile azmettirici olduğu iddia edilen yakını Nurdan A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Davanın bugün yapılan duruşmasına, tutuklu yargılanan Serdar G., sanık avukatları Tanır Aydın, Kenan Gürbüz, Enes Oruç, Melis Girgin Altun; öldürülen Zeliha Köse\'nin ailesinin avukatları Osman Alper Olgun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Temsilcisi Sanem Deniz Kural ve dernek üyeleri katıldı. Tanık olarak dinlenecek Mustafa A.\'nın Diyarbakır\'da olduğu, bir diğer tanık Hacı Ömer Ş.\'nin ise duruşmaya gelmediği belirtildi. Mahkeme heyeti, Diyarbakır\'daki tanığın ifade vermesi için Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi\'ne talimat yazılmasına, gelmeyen diğer tanık Hacı Ömer A.\'nın ise sonraki duruşmada hazır edilmesine, aksi durumda tanıklığından vazgeçilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği temsilcileri ile ölen Zeliha Köse\'nin yakınları, duruşma sonrasında birlikte basın açıklaması yaptı. Dernek Temsilcisi Sanem Deniz Kural, sanığın cezalandırılması için davayı sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.



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