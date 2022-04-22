Zelenski: Rusya, Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya kentlerinin ele geçirdiği bölümlerinde sahte referandum yapmayı planlıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'nın Herson ve Zaporijya kentlerinin ele geçirdiği bölgelerinde 'sahte' bir bağımsızlık referandumu yapmayı planladığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından bir video açıklama yayınlayan Zelenski, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarına Rus yetkililere pasaport numaraları ve diğer kişisel bilgilerini vermeme çağrısı yaptı.

Zelenski, "Bunu size yardım etmek için istemiyorlar. Amaçları Moskova'dan bir emir gelirse sizin topraklarınızda sözde referandum yapıyormuş gibi göstermek" dedi.

Rusya, 2014 yılında ilhak ettiği Ukrayna toprağı Kırım'da bir referandum düzenlemiş; Donbas'ta yapılan bağımsızlık referandumlarına destek vermişti.

Donetsk ve Luhansk'ta kurulan Rusya destekli ayrılıkçı yapılara göndermede bulunan Zelenski, "Bir 'Herson Halk Cumhuriyeti'ne izin vermeyeceğiz" dedi.