Zelenski: Putin ile görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Zelenski, Putin'le olası görüşmesinde başlangıç noktası için Rusya'nın Ukrayna topraklarını terk etmesini istedi.

Reuters’ın haberine göre, Zelenski, İtalya'nın RAI 1 televizyonuna verdiği demeçte, Putin ile herhangi bir görüşme için başlangıç noktası olarak "Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi" şartını gösterdi. Zelenski, "Başkan olarak Putin'le konuşmaya hazırım, ama sadece onunla. Herhangi bir aracısı olmadan. Ve diyalog çerçevesinde, ültimatomlarla değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın "barış anlaşması için Putin'in itibarını kurtaracak önerilere taviz vermeyeceğini" kaydeden Zelenski, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden ödün vermeyeceğini söyledi.

Zelenski, "24 Şubat'tan beri işgal ettiğiniz topraklarımızından çıkın. Bu, herhangi bir şey hakkında konuşmanın ilk net adımı" ifadelerini kullandı.