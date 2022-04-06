Zelenski: Güvenlik Konseyi var, ama güvenlik yok; BM en temel fonksiyonlarını yerine getiremiyor

T24 Dış Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bağlanarak yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler'i ve kurumlarını sert bir biçimde eleştirdi.

BMGK üyelerine ekrandan seslenen Zelenski, "BM Güvenlik Konseyi var; ancak dünyada güvenlik yok. Hiç kimse için yok" dedi. Ukrayna lideri, "Bu durum Birleşmiş Milletler'in şu anda gerçekleştirmek için yaratıldığı fonksiyonu yerine getirmediği anlamına geliyor" diye konuştu.

Ukrayna lideri, "BM'yi kapatmaya hazır mısınız? Uluslararası hukukun zamanının geçtiğini mi düşünüyorsunuz? Eğer cevabınız hayır ise hemen harekete geçmelisiniz" dedi.

"Bunlar sebebiyle suçlanacak tek bir ülke var: Rusya" diyen Zelenski, Moskova'nın BM ve üyesi olduğu tüm kurumların güvenilirliğini düşürdüğünü ifade etti.

Zelenski, Rusya'nın üyesi olduğu uluslararası kurumları "her şeyi bloke etmek " ve "yalanlarını yaymak" için kullandığını söyledi.

Ukrayna lideri, "dünyanın mimarisi nasıl reform edilebilir tartışmak için" Kiev'de bir konferans yapılması için de çağrıda bulundu.

Rusya'nın çekildiği Buça bölgesinde sokaklarda cesetler ve toplu mezarlar da bulunduğunu hatırlatan Zelenski, Batı liderlerine seslenerek; "Bu IŞİD teröristlerinin işgal ettiği bölgelerde yaptıklarından farklı mı? Ancak BMGK'nın daimi üyelerinden biri bunu yapıyor" dedi.

Zelenski, bu doğrultuda BMGK'nın daimi üyelerinin veto hakkının kaldırılmasını istedi ve Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasını istediklerinin sinyallerini verdi.