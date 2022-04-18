Zelenski: Bence Biden, Ukrayna'yı ziyaret edecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'a Ukrayna'yı ziyaret etmesi için çağrıda bulundu ve savaşı bitirmek için ülkenin doğusundaki toprakları Rusya'ya vermeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kiev'deki devlet başkanlığı sarayında CNN'e konuşan Zelenski'ye Biden'ın Ukrayna'yı ziyaret etme planı olup olmadığı soruldu. Zelenski, "Bence ziyaret edecek" yanıtını verdi ve devamında, "Bu tabii onun vereceği bir karar ve aynı zamanda güvenlik durumuna bağlı" dedi.

Zelenski, Biden'ın ABD lideri olarak ülkeye gelmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı Biden geçen perşembe günü Ukrayna'ya üst düzey yönetici gönderip göndermeyeceklerine yakın zamanda karar vereceklerini belirtmişti. Reuters'a konuşan kaynaklara göre potansiyel olarak Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan kişinin Dışişleri Bakanı Antony Blinken veya Savunma Bakanı Lloyd Austin olması bekleniyor.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Ukrayna'ya planlı bir seyahati olmadığını belirtmişti.