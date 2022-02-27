Zelenski, Rusya'nın Belarus teklifini reddetti; müzakereyi Varşova, İstanbul ya da Bakü'de yapmayı önerdi

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Kremlin’in müzakereler için Belarus’a Rus heyetin ulaştığını açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakerelere açık olduğunu ancak bunun Belarus topraklarında olmasını kabul etmediklerini söyledi.

Zelenski, Rusya’nın Belarus’ta müzakere teklifine “Ukrayna’ya saldırganlık göstermeyen yerlerde görüşmelere açığız” yanıtını verdi. Zelenski, "Minsk görüşmeleri, Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa mümkün olabilir" dedi.

Zelenski, Varşova, İstanbul, Budapeşte ve Bakü'yü olası müzakere şehirleri olarak açıkladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir kez daha video mesaj göndererek son durumu açıkladı. “Dün gece çok şiddetliydi” diyen Zelenski, sivil altyapının Rus güçleri tarafından bombalandığını söyledi.

Zelenski, Belarus halkına seslendiği sözlerinde "Biz sizin komşunuzuz. Belarus olun, Rusya değil" dedi.