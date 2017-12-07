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Zelal'i kaçıran kuzeni: Pişmanım, seviyorum

İbrahim MAŞE- Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, üniversite öğrencisi Zelal Topçul'u (20) bindiği minibüsten zorla indirerek, kaçıran 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi

07 Aralık 2017 14:26

İbrahim MAŞE- Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, üniversite öğrencisi Zelal Topçul\'u (20) bindiği minibüsten zorla indirerek, kaçıran 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Evlenme teklifini reddettiği genç kızı kaçıran amcasının oğlu Derviş Topçul (22), emniyetten çıkarılırken, gazetecilerin \"Zelal\'i neden kaçırdın?\" sorusuna \"Pişmanım, seviyorum\" diye yanıt verdi. 
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Zelal Topçul, 3 Aralık Pazar günü, ziyaret için akrabalarına giderken içinde bulunduğu minibüsün yolu kesilerek, kaçırıldı. Minibüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayı, Zelal\'le evlenmek isteyen kuzeni Derviş Topçul\'un ağabeyi Nurullah Topçul (27) ve arkadaşı Savaş Y. (22) ile birlikte gerçekleştirdiği belirlendi.
Zelal Topçul, rehin tutulduğu evden 31 saat sonra polis operasyonuyla kurtarılırken, kuzeni Derviş Topçul, ağabeyi Nurullah Topçul, Salih Y., Şeyhmus Y. ve Jiyan E., gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğünden polislerin adliyeye götürmek üzere çıkardığı Derviş Topçul\'a basın mensupları, Zelal\'i neden kaçırdığını sordu. Şüpheli Topçul, \"Yapmamam lazımdı. Pişmanım. Seviyorum\" dedi.

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