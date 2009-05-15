Zeki Müren ve Bülent Ersoy'un çok özel pozları



Türk müziğinin iki dev ismine ait çarpıcı fotoğraflar



Zeki Müren ile Bülent Ersoy





Bakan Günay'ın açıklaması olay yaratmıştı

Hastalığının duyulması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı dahil onlarca sanatçı arkadaşı ve dostu tarafından telefon yağmuruna tutulduğunu belirten Uluerer, iki yıldır kaleme aldığı ve 'Yıldızlar da Söner' adını vereceği kitabının sanat dünyasında ses getireceğini belirterek, sahnede yaşananları ve herkes tarafından doğru bilinenlerin aslında yanlış olduğunu günışığına çıkmamış fotoğraflarla anlatacağını söyledi.Türk Sanat Müziği'nin iki ünlü ismi Zeki Müren ve Bülent Ersoy ile 1980 yılının Aralık ayında aynı sahneyi paylaştıklarını kaydeden Uluerer, iki sanatçının sahnede birbirlerini dudaklarından öperken çekilen ve samimi pozların yer aldığı fotoğrafların da kitabında yer alacağını söyledi. Uluerer, "Zeki ile Bülent çok yakın ilişki içindeydiler. Birçoğunun yan yana gelmez bile dedikleri iki sanatçı benimle aynı sahneye çıkarak, saatlerce birbirlerinden ayrılmamışlar, samimi pozlar vermişlerdi. Her ikisi ruhen birbirlerinden asla ayrılmadılar. Müren, Bülent'i zor günlerinde telefon ile sık sık arayıp moral verir, gittiği yoldan dönmemesini söylerdi" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, geçen hafta 1980 askeri darbesi üzerinden sert eleştirilerde bulunmuş, Zeki Müren ve Bülent Ersoy'la toplumun kafasının karıştırılmaya çalışıldığını iddia etmişti. Bülent Ersoy, 'Zeki Müren Türkiye'nin en büyük erkek sanatçısı, Bülent Ersoy ise en büyük kadın sanatçısı seçilmişti, böyle absürd dönemlerden geçtik' diye konuşan Günay'ı istifaya davet etmişti.Günay ise tepkiler üzerine geri adım atarak "özür" niteliğinde bir açıklama yapmıştı.