Zeki Müren için "Buna Madam deyin" ifadeleri kullanan Özdemir Erdoğan'ın çıplak fotoğrafları paylaşıldı!

Özdemir Erdoğan’ın Zeki Müren’i eleştiren sözlerinin ardından 30 yıl önce verdiği çıplak pozlar sosyal medyaya düştü.

Özdemir Erdoğan, 1996 yılında hayatını kaybeden Müren için, "Ya bu adama ‘Paşa’ dediler. Bir Allah’ın kulu paşası da çıkıp, ‘Ya buna madam deyin, başka bir şey söyleyin ama Paşa demeyin orduyu ilgilendiriyor bu’ demedi" diye konuştu.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; Erdoğan’ın tepki çeken bu sözlerinden sonra, 1990 yılında yayınladığı “Düşünceli Şarkılar” isimli albüm kapağındaki çıplak fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Erdoğan o fotoğraflar için şu açıklamayı yapmıştı: "Her türlü giysiden, maddi değerlerden arınmış, yalın bir adamı anlatmaya çalışıyorum."

Ersen ve Dadaşlar’ın solisti Ersen Dinleten de, Özdemir Erdoğan’ı sert bir dille eleştirdi: "Dilini tutup kafayı sıyırmasa ülkenin en iyi müzisyenlerinden biri. Ayrıca çok severim ancak dili ve davranışları yüzünden bir yıldız sanatçı olamadı, yazık çok yazık."