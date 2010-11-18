-ZEKİ MÜREN BAYRAMDA UNUTULMADI BODRUM (A.A) - 18.11.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Zeki Müren Sanat Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bayram tatilinin dokuz güne çıkması dolayısıyla Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'a gelen tatilciler, ilçedeki Zeki Müren Sanat Müzesi'ni ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Yetkililer, ilçeye gelen tatilcilerin sayısının artmasıyla bu paralel olarak müze ziyaretçilerinin sayısında da artış yaşandığını belirtti. Yetkililer, ziyaretlerin hafta sonuna kadar aynı yoğunlukta sürmesinin beklendiğini dile getirdi. Müzeyi ziyaret eden tatilcilerden Gizem Ayan, Bodrum'a Nazilli'den tatil için geldiğini ifade ederek, ''Müzeyi ilk defa geziyoruz, çok beğendik. Özellikle yaşadığı yeri ve eşyalarını inceliyoruz'' dedi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden gelen tatilciler ise Zeki Müren Sanat Müzesi'ni çok beğendiklerini belirterek, ''Burası harika bir yer. Görmeyen herkese tavsiye ediyorum. Burada 'Sanat Güneşi'nin eşyaları ve kostümleri bulunuyor'' dedi. Zeki Müren'in 1977 yılında sosyolog Fatma Mansur'dan 1 milyon 200 bin liraya aldığı ev, 8 Haziran 2000'de Kültür Bakanlığınca restore edilerek müze haline getirildi. İki katlı müzenin ön bahçesinde Heykeltıraş Tankut Öktem'in yaptığı, Zeki Müren'in elinde mikrofonla tasvir edildiği bronz heykel ile sanatçının 1976 model Buick Regal otomobili sergileniyor.